Deprem bölgesinde kalp krizi geçiren uzman çavuş, izinde öldü
6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’da görevlendirilen ve burada geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çölgeçen, baba ocağında istirahat ettiği sırada ikinci kez kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.
Tunceli'de görev yapan 34 yaşında bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çölgeçen, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da görevlendirildi. Yaklaşık iki hafta önce kalp krizi geçiren Çölgeçen damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo oldu.
Raporlu olan Çölgeçen memleketi Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Yukarıboğaz Köyü'nde iznini geçiriyordu. Dün gece aniden fenalaşan Çölgeçen acil servis ekipleri tarafından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çölgeçen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çölgeçen'in cenazesi yarın Yarıkaboğaz Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.