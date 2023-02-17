Deprem tarımı da vurdu

Türkiye'de büyük bir felakete sebep olan deprem, tarım sektörünü de vurdu. Hatay'da binlerce ton limon, portakal, mandalina dalında kaldı.

Halil ATAŞ

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Türkiye’de 10 ilde büyük bir felakete sebep olan deprem, tarım sektörünü de vurdu. Hatay’da önemli ihracat ürünlerinden biri olan binlerce ton narenciye dalında kaldı. Üreticiler, dalında kalan ürünleri için destek istiyor.

“GELECEK YIL ÜRÜN OLMAYACAK”

Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden narenciyeye sahip çıkılmasını gerektiğini belirten CHP Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Deprem, gerçekten Türkiye'yi adeta büyük bir kaosa çevirdi. Bütün iş dünyası, insanlık ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Erzin, narenciyenin en önemli bölgelerinden biri binlerce ton limon, portakal, mandalina dalında. Eğer limonlar hasat edilmezse gelecek yılın ürünü de olmayacak. Erzin üreticisi acil yardım bekliyor” dedi.

“LİMONLAR BİR AN ÖNCE HASAT EDİLMELİ”

Deprem nedeniyle dalında kalan limonun toplanması gerektiğini belirten Sarıbal, “Limonlarımızı alsınlar. Kabzımallara, tüccarlara, yerel yöneticilere, bütün ülkenin duyarlı insanlarına bir kez daha sesleniyoruz. Limonlar bir an önce hasat edilmeli. Erzin çiftçisi gelecek yılın ürünü için çalışmasına devam etmeli ve dalında ürün çürümemeli. Dayanışma büyütür, dayanışma yaşatır, dayanışma acılarımızı azaltır” ifadelerini kullandı. (

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