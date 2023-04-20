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Depremde ölen çocukların oyuncakları mezarlarına bırakıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da hayatını kaybeden çocukların mezarlarına bazı kişisel eşyaları ve sevdikleri oyuncukları bırakıldı.

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Depremde ölen çocukların oyuncakları mezarlarına bırakıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya’da vefat edenlerin yakınları Ramazan Bayramı arifesinde, Malatya Şehir Mezarlığı’na akın etti.

Vatandaşlar, mezar başlarında dua ederek, gözyaşı göktü. Depremde ölen bazı çocukların mezarlarının üzerine battaniye örtülürken, bayramlıkları mezar taşlarına giydirildi, en sevdikleri oyuncakları da mezarlarına bırakıldı.

Vefat edenlerin yakınları, bu bayramın çok buruk geçtiğini, Malatya’da bayram havasının olmadığını söyledi. (DHA)

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