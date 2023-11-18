Depremden kurtuldu, kazada öldü

Aksaray'da 75 yaşındaki Saadet Ataç, ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ataç'ın 9 ay önce Kahramanmaraş'ta enkaz altından kurtarıldığını öğrenildi.

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Aksaray Hasas Caddesi Şifhane Mahallesi’nde dün akşam 18.00 sıralarında Yaşar Ö. (22) adlı ehliyetsiz sürücü, market alışverişinden dönen 75 yaşındaki Saadet Ataç’a kadına çarptı. Kazayla 7-8 metre uzağa sürüklenen kadın hayatını kaybetti. Saadet Ataç’ın 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli büyük deprem sırasında Kahramanmaraş’ta enkaz altında kaldığı, oğlu tarafından enkazdan kurtarıldığı ve daha sonra yapılan tedavinin ardından oğlu ve kızı ile Aksaray’a yerleştiği öğrenildi.

Aksaray Hasas Caddesi Şifhane Mahallesi’nde market alışverişinden dönen 75 yaşındaki Saadet Ataç, ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Aracın kendisine çarpması sonucunda yaralanan Saadet Ataç, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

6 ŞUBAT DEPREMİNDEN KURTULMUŞTU

Saadet Ataç’ın 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli büyük deprem sırasında Kahramanmaraş’ta enkaz altında kaldığı, oğlu tarafından enkazdan kurtarıldığı ve daha sonra yapılan tedavinin ardından oğlu ve kızı ile Aksaray’a yerleştiği öğrenildi. Yaşlı kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ANKA)