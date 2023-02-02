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Dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 genç öldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde trafik kazası sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 genç öldü

Ezine ilçesinden Bayramiç yönüne giden Gencer Karataş (21) idaresindeki 10 DS 868 plakalı otomobil, Türkmenli köyü ile Yağcılar Orman Deposu arasında kontrolden çıkıp ağaca çarparak dere yatağına yuvarlandı.

Bölgeden geçen sürücülerin aracı fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobilde sürücü Karataş ile Zeki Can Curaoğlu’nun (20) hayatını kaybettiğini belirledi. (AA)

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