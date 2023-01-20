Abone Ol

Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 18, Kars’ta 12, Ağrı’da 9, Erzurum’da 7, Iğdır’da 6 ve Erzincan’da 4 derece ölçüldü.

Erzurum’da şadırvan ve çeşmelerin çevresi ile kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

Bazı sürücüler araçlarının üzerini örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken’de 34, Konaklı’da 11 santimetre ölçüldü.

ARDAHAN, KARS VE AĞRI

Bitkilerin kırağı tuttuğu Ardahan’da bazı dere ve göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’da da Murat Nehri ve dereler kısmen dondu.

Kars’ta da bazı akarsular ve göletler buzla kaplandı. (AA)

Aras Nehri'nin büyük bölümü buz tuttuİlginizi ÇekebilirAras Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu
Ağrı Ardahan Erzincan Erzurum Iğdır Kars kayak
X Reklam