Düğünde ‘müziği kapatın’ kavgasında kan döküldü

İzmir Menemen'deki bir düğünde müziğin kapatılması talebiyle başlayan kavgada kan aktı. 16 yaşındaki bir çocuk pompalı tüfekle vurularak katledildi.

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İzmir’in Menemen ilçesinde, Metin S. (18) müziğin kapatılmasını istediği için tartıştığı ailenin düğününü pompalı tüfekle basıp, rastgele ateş ederek Aytekin Elkalkmış’i (16) öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kazımpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Metin S. müziği kapatmaları için düğün sahipleriyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TÜFEKLE GELDİ, RASTGELE ATEŞ AÇTI

Düğünden ayrılan Metin S. bir süre sonra pompalı tüfeği alarak geri döndü. Metin S., pompalıyla rastgele çevreye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, 8 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla, Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Aytekin Elkalkmış, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 7 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayın ardından şüpheli Metin S.’yi gözaltına aldı. (DHA)