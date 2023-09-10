Düğüne giden çift aracın altında can verdi
Karaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışan karı koca, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ta gerçekleşen olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Ömer Faruk Ü. (26) yönetimindeki 70 ABD 244 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Saliha (65) ve Recep Aksay (66) çiftine çarptı.
KURTARILAMADILAR
Çarpmanın şiddetiyle Saliha Aksay olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Recep Aksay ise kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Ömer Faruk Ü., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaşlı çiftin, bir yakınlarının düğününe gitmek için yolda oldukları öğrenildi. (AA)