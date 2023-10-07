Abone Ol

Edirne’de FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de FETÖ şüphelileri yakalandı yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan’a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi, jandarma tarafından yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Edirne’de FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda ‘FETÖ'ye üye olma' suçundan arama kaydı ile yurt dışı çıkış yasağı bulunan 27 şüpheliyi yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmak istedikleri sırada yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonuİlginizi Çekebilirİstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu
X Reklam