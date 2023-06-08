Eğitimde fenalaşan Kara Harp Okulu öğrencisi kurtarılamadı
Isparta'da dün eğitim sırasında fenalaşan Kara Harp Okulu öğrencisi Muhammed İsmail Karaağaç (22), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Karaağaç'ın cenazesi, askeri törenle memleketi Erzincan'a gönderildi.
Dün saat 18.30 sıralarında Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi’ne bağlı Sütçüler ilçesi Çandır Yazılı Kanyon bölgesindeki eğitim alanında, Kara Harp Okulu öğrencisi Muhammed İsmail Karaağaç fenalaşıp, yere yığıldı.
Karaağaç, Sütçüler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Muhammed İsmail Karaağaç, bugün saat 05.00 sıralarında doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Muhammed İsmail Karaağaç için Isparta Şehir Hastanesi morgunda askeri tören düzenlendi. Karaağaç’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin ardından Isparta Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı ve askeri konvoy eşliğinde memleketi Erzincan’a gönderildi. (DHA)