‘Ekipler gelmedi’ dedi isyan etti, kardeşini enkazda kendisi aradı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Sivas Caddesi üzerinde bulunan Altaç Apartmanı depremde yıkıldı. Kardeşini saatlerdir enkazda arayan Engin Akar, "5 saattir ekip gelmedi. Bağırmaktan sesim kısıldı. Bir Allah’ın kulundan ses yok" diye isyan etti. Bir başka vatandaş ise yaklaşık 14 saattir dışarıda bekleyen vatandaşlar çadır, battaniye ve erzak yardımı yapılmamasından dolayı tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Sivas Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı Altaç Apartmanı, bugün saat 13.24 sıralarında meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Apartmanda yaşayan vatandaşlar saatlerdir enkaz altından kurtarılmayı bekliyor. Apartman sakinlerinin yakınları haberi duyunca enkaz alanına koştu, yakınlarını aramaya başladı. Ekiplerin zamanında müdahale etmediğinden yakınan vatandaşlar, yakınlarını kendi başlarına enkaz alanında arıyor.

“EKİPLER GELMEDİ” DEDİ İSYAN ETTİ, YAKININI ENKAZDA KENDİSİ ARADI

Enkaz altında kardeşi apartmanın ikinci katında yaşayan Mert Akar'ın olduğunu belirten Engin Akar, “5 saattir ekip gelmedi. Gelen ekip de bize ‘Vincin halatını bağlayabilir misiniz' diyor. Biz işçi miyiz? Yavlarırım, köpek getirdim. Bağırmaktan sesim kısıldı. Bir Allah'ın kulundan ses yok. Kurban olduğumuz Elazığ'ından Van'ından adam gelip bize yardım ediyor, bizim memleketimiz oturmuş video çekiyor resim çekiyor” diye isyan etti.

“APARTMANDAN AYRILDIM, DÖNDÜĞÜMDE BİNA YERLE BİR OLMUŞTU”

Deprem sırasında apartmanda bulunmayan Altaç Apartmanı sakini Abdülkadir Özşimşek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben ilk önce ilk depremde biraz sarsıldım. İkinci depremde yukarı çıktım ayakkabıları aldım. Aşağı gittim, biraz işlerim vardı. Bir daha sarsıntı olunca geldim baktım ki yerle bir olmuş. Çocuklarım hanımın yanındaydı çok şükür. “

YARDIM BEKLİYORLAR

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 8 bina ve bir cami yıkıldı. Deprem sonrasında birçok vatandaş Battalgazi Millet Bahçesinde toplandı. Ateş yakarak ısınmaya çalışan ve çardaklarda aileleriyle birlikte olan vatandaşlar çadır, gıda ve battaniye yardımı yapılmamasına tepki gösterdi.

“NE BATTANİYEMİZ VAR NE DE ÇADIRIMIZ”

Depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen herhangi bir yardımın gelmediğini belirten depremzede vatandaş, “Malatya Battalgazi Belediyesi’nde, şuan deprem için ne battaniye ne de çadırımız var. Kendi olanaklarımızla ısınıyoruz. Belediyenin veya devletin şu an hiçbir desteği yok. Deprem sırasında çocuklarımız ile belediye binasına sığındık. İkinci deprem yaşanınca oradan da çıktık. Şimdi sokakta kaldık, kara kışta. Şu anda hiçbir yardım görmüyoruz. Bir çardakta kendi olanaklarımızla ısınıyoruz. Yıkılan binalarda, AFAD olsun, itfaiye olsun, Mehmetçik olsun, belediye olsun çalışıyorlar. Ama dışarıda kalanlar şu an mağdur” ifadelerini kullandı.