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Erzurum’da sağanak etkili oldu

Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla bazı yollar suyla kaplandı. 

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Erzurum’da sağanak etkili oldu

Erzurum’da öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ulaşımda özellikle alt geçitlerde aksamalara neden oldu.

Polis sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Halk, ıslanmamak için yol kenarındaki ağaçların ve iş yeri tentelerinin altına girdi.

İş yeri sahipleri ellerinde fırçalarla suyun dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı. (DHA)

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