Eski eşini silahla öldüren şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’ndeki dönerci dükkanında eski eşi Ajda Y’yi silahla vurarak öldüren V.P’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Yalova’nın Altınova ilçesinde olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Körfez ilçesi Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’ndeki dönerci dükkanına 22 Kasım’da gelen V.P. (37) bir süre önce boşandığı eski eşi Ajda Y’yi tabancayla ateş ederek öldürmüştü.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı. (AA)