Evlerini koğuşa çevirip kaçak göçmenlere verdiler, cezadan kaçamadılar

İstanbul’da kaçak göçmenlerin barındırıldığı 7 adrese polis operasyon düzenledi. Ranzalar yerleştirilip koğuşa çevrilen adreslerdeki 38 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere muhafaza altına alındı. Ev sahibi 2 şüpheliye toplamda 218 bin lira para cezası kesildi.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Operasyon, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Arnavutköy'de bazı adreslerde kaçak göçmenlerin barındırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda 7 daire belirlendi. Araştırmaların ardından adreslere baskın düzenlendi.

38 KAÇAK GÖÇMEN

Evlere giren ekipler, adreslerdeki 38 kaçak göçmeni muhafaza altına aldı. Evlerin ranza sistemi uygulanarak koğuşa çevrilmiş olması dikkat çekti. Daha fazla para kazanmak için koğuş sitemi uygulayan M.A. ve O. F. isimli ev sahiplerine de işlem yapıldı.

Haklarında adli işlem yapılan 2 ev sahibine, kaçak göçmen başına 5 bin 740 liradan toplam 218 bin 120 lira para cezası kesildi. Yakalanan kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Fahiş fiyatla evleri kiraya verenlere 100 bin liraya kadar ceza kesilecek

İlginizi Çekebilir İstanbul'da kaçak göçmenlere 'evlerini kiralayanlara' ceza yağdı