Eyüpsultan’da gecekonduda yangın: 1 yaralı

Eyüpsultan’da gecekonduda çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Eyüpsultan’da saat 04.00 sıralarında gecekonduda yangın çıktı.

İlkyaz Sokakta bulunan tek katlı bir gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşmaya çalışan ekipler, sokakların dar olması ve hatalı park edilen araçlardan dolayı gecekondunun olduğu sokağa bir süre giremedi.

Uzun uğraşlar sonucu sokağa bir araç ile girmeyi başaran itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralı olarak alevlerin arasından çıkarılan kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin, bazı sokakların dar olması ve hatalı park edilen araçlardan dolayı gecekonduya ulaşamayınca, hortumları sokak boyunca birbiri ardına ekleyerek alevlere müdahale ettiği görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)