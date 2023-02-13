Gaziantep’te depremde devrilen 6 tren kaldırıldı
Gaziantep'te deprem sırasında devrilen bakım istasyonunda park halindeki 6 tren, ekiplerin çalışmalarıyla kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekiplerinin raylara düşen kayaları kaldırma çalışmaları sürüyor.
Gaziantep’te depremin şiddetiyle bakım istasyonunda park halinde olan 6 tren raydan çıktı. Depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar, Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına düştü.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) acil ekipleri, devrilen trenleri kaldırmak için çalışma yaptı. Halatlara bağlanan vagonlar, vinçlerle kaldırılarak düzeltildi. Ekiplerin raylara düşen kayaları kaldırma çalışmaları da sürüyor. (DHA)