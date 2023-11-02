Gaziantep’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 1'ağır, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Sarıgüllük Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobille karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suriye uyruklu Zeynep Hasan (32) ile Ahmet Kılıç'ın (27) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Dila Aslan (28), İbrahim Kuzucu (33) ve Yunus Kaya (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Dila Aslan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Zeynep Hasan ile Ahmet Kılıç'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.(DHA)