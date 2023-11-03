Geçimlerini sağladıkları inekleri çalındı

Kars'ın Susuz ilçesinin Çığrıklı köyünde geçimlerini çiftçilikle sağlayan Mehmet (57) ve Reyhan Uztemur (53) çiftinin ahırından 8 ineği çalındı.

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Kars’ın Susuz ilçesinde yaşayan Mehmet (57) ve Reyhan Uztemur (53) çifti, geçimlerini çiftçilikle sağlamaktaydı. İnekler sayesinde elde ettikleri süt ve yağı satarak ayrıca torunları İzmir’de tedavi görmesi için gelir elde ediyorlardı. Çift kendileri için büyük önem taşıyan ineklerinin çalındığını fark etti. İneklerinin çalındığını fark eden aile, hırsızlığı hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma olayı araştırmaya başladı.

İneklerinin çalındığını öğrendiğinde şoke olan Mehmet Uztemur, “Bütün gelir kaynağımız bu hayvanlardı. Elimizde tek bir inek kaldı. İneklerimizin bulunmasını ve hırsızların yakalanmasını bekliyoruz. Buradan Sayın Valimize de sesleniyorum; kendisini çok seviyoruz, ne olur bu işin üzerine düşülsün ve hayvanlarımız bulunup bize teslim edilsin.” dedi.

TORUNLARINI TEDAVİ ETTİRİYORLARDI

İneklerinin çalınmasının ardından köy halkı, ailenin yanında durarak destek olmaya başladı.

Hırsızlar için kameralı güvenlik sistemi talep eden aile, ineklerini çalan kişilerin yakalanmasını ve hayvanlarının geri getirilmesini istiyor.

Reyhan Uztemur, ineklerin elde edilen süt ve yağı satarak geçimlerini sağladıklarını ve torunlarının İzmir’de tedavi gördüğünü belirtti. İneklerin çalınması, ailenin maddi açıdan büyük bir sıkıntı yaşamasına neden oldu.

Jandarma, hırsızlık olayını araştırmaya devam ediyor. (DHA)

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