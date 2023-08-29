Giresun’da heyelan anı kamerada
Giresun'da dağdan kopan taş ve kayaların mezraya yuvarlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Hacıömer köyünün Sarıkaya mevkisindeki Hac Kayası’nda 1 ay önce heyelan meydana geldi.
Kayalardan kopan irili ufaklı parçalar, dağın eteğine ve mezraya doğru yuvarlandı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, taş ve kayaların, dağdan gürültüyle koptuğu, kısa sürede çevrenin de toz bulutuyla kaplandığı görüldü. (DHA)