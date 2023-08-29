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Giresun’da heyelan anı kamerada

Giresun'da dağdan kopan taş ve kayaların mezraya yuvarlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlanma: 14:01 - 29 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Hacıömer köyünün Sarıkaya mevkisindeki Hac Kayası’nda 1 ay önce heyelan meydana geldi.

Kayalardan kopan irili ufaklı parçalar, dağın eteğine ve mezraya doğru yuvarlandı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, taş ve kayaların, dağdan gürültüyle koptuğu, kısa sürede çevrenin de toz bulutuyla kaplandığı görüldü. (DHA)

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