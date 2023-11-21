İki kardeş sobadan sızan gazla öldü
Afyonkarahisar'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kardeş yaşamlarını yitirdi.
Afyonkarahisar’ın Alcalı köyünde ikamet eden Mehmet Ünlü, çocukları Şükriye (17) ile Tevfik (15) Ünlü’nün, bulundukları odada hareketsiz şekilde yattıklarını fark etti.
Baba Mehmet Ünlü, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. Ardından, çocuklarını hastaneye götürmek için kendi aracını kullanarak Afyonkarahisar’a gitmeye karar verdi. Yolda sağlık ekibiyle karşılaşan aile, çocuklarını ambulansa nakletti. Ancak, Ünlü kardeşler, Afyonkarahisar’daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, sobadan sızan karbonmonoksit gazının neden olduğu zehirlenme sonucu gerçekleştiği öğrenildi. (AA)