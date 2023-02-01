İlginç kaza! Arabanın üzerinden takla atıp ayakları üstüne düştü
Balıkesir’de seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü otomobilin üzerinden takla atarak ayakları üzerine düştü. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Balıkesir şehir merkezinde 27 Ocak'ta meydana gelen kaza ilginç bir görüntüye sahne oldu. Saat 10.30 sıralarında seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kavşakta farklı yönden gelen otomobili fark etmeyerek çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü otomobilin üzerinden takla atarak ayakları üzerine düştü.
Kaza anı ise bir işyerinin kamerasından saniye saniye görüntülendi. Kaza sonra otomobilinden inen sürücü motosikletliye yardım ettim, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.