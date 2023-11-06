IŞİD’in iki ‘polisi’ tutuklandı, üçü sınır dışı edildi
Kırşehir'deki IŞİD operasyonunda yakalanan beş şüpheliden ikisi tutuklandı. Şüphelilerin örgüt adına asker ve polis olarak görev yaptıkları belirlendi. Üç şüpheli ise sınır dışı edildi.
Kırşehir’de terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak’ta terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKINLAR
Ekipler, Kırşehir’de farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, terör örgütü IŞİD bünyesinde sözde asker ve polis olarak görev yaptıkları belirlenen Irak uyruklu A.H, A.A, A.E, A.S.A ve S.A’yı gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemleri ve hastanede sağlık kontrolleri tamamlanan 5 zanlı, Kırşehir Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden A.S.A ve S.A. tutuklandı, A.H, A.A. ve A.E. sınır dışı edildi. (AA)