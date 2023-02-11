İslahiye’de 63 yaşındaki kadın depremin 133. saatinde kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 133. saatte 63 yaşındaki kadın çıkarıldı. Öte yandan UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran Caddesi Yıldızkent Apartmanı enkazından bir genci kurtardı.

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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Somalı madencilerle UMKE, JÖAK, Iğdır’dan gelen güvenlik korucuları, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Çamlıca Mahallesi Çamlık Apartmanı enkazında sürdürdü.

SES GELDİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altındaki 63 yaşındaki Güler Güler ile iletişim kurdu. Güler 6 saatlik çalışmayla enkazdan yaralı çıkarıldı.

Depremin 133. saatinde enkazdan çıkarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kurtarılmasına dakikalar kala ekiplerin Güler’e “Maşallah teyzem sana, az kaldı.” diye seslendikleri duyuldu.

BİR GÜZEL HABER DE YILDIZKENT APARTMANINDAN

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran Caddesi Yıldızkent Apartmanı enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 24 yaşındaki Melisa Ülkü ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 133 sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)

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