İstanbul’da cinayet: Saldırgan yakalandı
İstanbul Fatih'te Barış Yandım'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Özcan A. yakalandı. Şüphelinin poliste 28 suç kaydı olduğu belirlendi.
Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi’nde 1 Nisan saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda Barış Yandım (33), sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Barış Yandım, ertesi gün hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Polis yaptığı incelemede cinayeti gerçekleştiren kişinin Özcan A. (35) olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özcan A.’yı gözaltına aldı.
Şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapıldı. Olayın alacak-verecek meselesinden meydana geldiği öğrenildi. Poliste işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. DHA