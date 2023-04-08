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İstanbul’da firari 50 hükümlü yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. 

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İstanbul’da firari 50 hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması amacıyla, 7 Nisan 2023 günü operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen 70 adrese baskın yapan polis, 50 firari hükümlüyü gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında gasp suçundan 38 yıl 7 ay hapis cezası kesinleşen Hakan Ö., hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası kesinleşen Mehmet A. da bulunuyor. Hükümlüler polis merkezlerinde yapılan işlemlerinin ardından cezaları çekmek üzere cezaevlerine teslim edildiler.

OPERASYONDA YAKALANAN BAZI HÜKÜMLÜLER VE CEZALARI

-Hakan Ö. – 38 Yıl 7 Ay Yağma

-Mehmet A. – 25 Yıl Hırsızlık

-Seyithan D. – 23 Yıl 4 Ay Hırsızlık

-Burhan T. – 12 Yıl Hırsızlık

– Numan A. -10 Yıl Yağma

-Onur E.- 9 Yıl 7 Ay Yaralama

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