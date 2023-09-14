İzmir’de kadın cinayeti: Eski eşine 6 kurşun sıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, eski eşi tarafından 6 el ateş edilen Ezgi Gülizar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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İzmir’in Konak ilçesinde, eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Cici Park’ın içinde yer alan Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşındaki Ezgi Gülizar, bir arkadaşıyla birlikte sağlık müdürlüğüne gitmek için parka geldi. Bu sırada eski eşi E.S., Gülizar’ın yanına geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu E.S., yanındaki tabancayla Gülizar’a 6 el ateş etti.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Gülizar, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülizar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.S. ise tabancayı parka atarak olay yerinden kaçtı.

Polis, olay yeri ve suç aletinde parmak izi incelemesi yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)