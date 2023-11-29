İzmir’de korkutan doğalgaz borusu patlaması
İzmir'de denizin taşması sonucu elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede onarım çalışmaları esnasında doğal gaz borusu patladı.
Alsancak Mahallesi 1440 Sokak’ta, elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede onarım çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri herhangi bir yaralanma olup olmadığını kontrol etti.
Gazı kesen ekipler doğalgaz borusunu onardı. (AA)