Jandarma talep etti: 1350 internet adresine erişim engeli

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 'siber devriye' sonucu BTK'ya ilettiği 6 bin 791 sosyal medya hesabı ile internet sitesinden 1350'sine erişim engellendi.

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Ankara’da jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 6 bin 791 sosyal medya hesabı ile internet sitesinden 1350’sine erişim engellendi.

BİNDEN FAZLA BAHİS SİTESİ

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1-31 Ekim’de icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 6 bin 791 sosyal medya ve URL adresinin incelendiği belirtildi. Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 1116 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 234 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

SİBER SALDIRILARDA 47 ADLİ İŞLEM

Ayrıca bu yıl yapılan faili meçhul siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik, Yenimahalle ilçelerinde “nitelikli dolandırıcılık” ve “nitelikli hırsızlık” suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı. Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)