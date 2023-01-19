Kahvede oyun oynadığı arkadaşını tüfekle vurdu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kahvehanede av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Muğla’da Kabaağaç Mahallesi’ndeki bir kahvehanede Selami Apan (40) ile E.Ö. (55) arasında oyun oynadıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arabasındaki av tüfeğini getiren E.Ö, Apan’a birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Apan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şüpheli E.Ö’nün yakalanması için çalışma başlatıldı. AA