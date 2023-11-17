Kalp krizi geçirdi, aracıyla takla attı: 1 ölü
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan 66 yaşındaki Ömer Faruk Tunç, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Adana’da gerçekleşen kaza, öğleden sonra Ağzıkaraca Köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Ömer Faruk Tunç, aniden kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Tunç’un otomobili kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya devrildi. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Tunç’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Tunç’un cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)