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Kars’ta sağanak ve dolu hayatı felç etti

Kars'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yeri ve garajları su bastı.

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Kars’ta sağanak ve dolu hayatı felç etti

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı rögarlar tıkandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İnönü, Cumhuriyet ve Faikbey caddelerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kars Belediyesi ekipleri su birikintisinin olduğu yollardaki rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yeri ve garajları da su bastı. Kente sağanak etkisini sürdürüyor. (AA)

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