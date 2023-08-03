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Kavşakta facia: 1 çocuk öldü, 8 yaralı

Karabük'te kavşağa kontrolsüz girdiği öne sürülen otomobile başka otomobilin çarptığı kazada 3 yaşındaki E.M.T. öldü, 8 kişi yaralandı.

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Kavşakta facia: 1 çocuk öldü, 8 yaralı

Karabük yönünden Bartın yönüne giden M.I. yönetimindeki 06 FZ 3763 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen S.K. yönetimindeki 55 AKM 967 plakalı otomobile çarptı. S.K.’nin aracı, savurulup tabelaya çarparak devrildi. Kazada iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan, S.Knin kullandığı araçta bulunan E.M.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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