Kayseri’de inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaatı devam eden bir binada çalışan 58 yaşındaki işçi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Erdek Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında, inşaat işçisi Mehmet Kuruşcu, 8 katlı binanın giriş katında çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinlikteki asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kuruşcu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuruşcu’nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)