Kazada 5 çocuk yaralandı: Dedeye, ehliyetsiz araç kullandırmaktan ceza

Aksaray'da, Yavuz Atakan'ın (15) izinsiz alıp 4 arkadaşıyla birlikte kaza yaptığı otomobilin sahibi dedesine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 8 bin 190 lira para cezası kesildi.

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Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, merkeze bağlı Sevinçli köyü yolunda meydana geldi. Yavuz Atakanın izinsiz alıp, 4 arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktığı dedesine ait 68 AAR 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp tarlaya devrildi.

Kazada, Yavuz Ataka ile arkadaşları Yakup Karakaya (15), İlyas Karaoğlan (14) Ramazan Efe Tekbaş (16) ve Ömer Faruk Koçaoğlan (12) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

8 BİN 190 LİRA CEZA

Yaralılardan durumu ağır olan İlyas Karaoğlan’ın tedavisinin sürdüğü bildirilirken, 4 kişinin ise taburcu olduğu belirtildi.

Bu arada, Yavuz Ataka’nın dedesine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 8 bin 190 lira para cezası uygulandı. (DHA)

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