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Kepçe operatörü ölü bulundu

Aydın-Denizli Otoyolu yapımında kepçe operatörü olarak çalışan Kürşat Güler (23), Nazilli ilçesinde inşaat alanında ölü bulundu. Gülerin başka bir kepçenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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Kepçe operatörü ölü bulundu

Erzurum’dan otoyol yapımında çalışmak için geldiği öğrenilen Kürşat Güleri mesai arkadaşları yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülerin hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞKA KEPÇE ÇARPTI İDDİASI

Olay yeri incelemesinin ardından Kürşat Gülerin cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gülere çalışma esnasında başka bir kepçenin çarptığı öne sürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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