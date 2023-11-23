Keserle gelen kadın, ne kadar cam varsa kırdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, önceki çalıştığı güzellik merkezine giden A.V. (35) adlı kadın, tartıştığı eski patronu İ.A.'ya sinirlenerek keserle iş yerinin camlarını ve kapısını kırdı.

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Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi’nde meydana geldi. Daha önce çalıştığı güzellik merkezini ziyarete giden A.V., burada eski patronu İ.A. ile kendisi hakkında dedikodu çıkardığı iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından A.V., yanında getirdiği keserle güzellik merkezinin camlarını, çerçevelerini ve kapısını kırdı. İş yerinin camları ve kapısında hasar meydana gelirken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yeri sahibi İ.A.’nın şikayetçi olduğu V.A. gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

V.A., ifadesinde eski patronu İ.A.’nın kendisi hakkında yaptığı dedikoduları duyup bu duruma çok sinirlendiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından ‘Mala zarar verme’ suçundan adliyeye sevk edilen V.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (DHA)