Kocaeli’de bir kişi, kapı yerine pencereden evine girmek isterken düşüp sıkıştı
Kocaeli'de, evine alkolün etkisiyle, kapı yerine pencereden girmek istediği iddia edilen İ.Ş. (47) adlı kadın düşerek binayla duvar arasına sıkıştı. Kadını, çevredekiler kurtardı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Müfit Saner Caddesi’nde saat 16.30 sıralarında, iddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen İ.Ş., evine kapı yerine pencereden girmek isterken dengesini kaybedip düştü.
Bina ile duvar arasındaki boşluğa düşüp sıkışan kadının çığlıklarını duyanlar, yardımına koştu. Çevredekilerin sıkıştığı yerden çıkardığı İ.Ş., adrese gelen sağlık ekibinin ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. (DHA)