Kocasını öldüren kadın tutuklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı.
Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi’nde bulunan bir apartmanda oturan Ahmet U. ile eşi M.U. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.U. eşini bıçakladı. Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybetti.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gözaltına alınan M.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)