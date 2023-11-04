Abone Ol

Kocasını öldüren kadın tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kocasını öldüren kadın tutuklandı

Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi’nde bulunan bir apartmanda oturan Ahmet U. ile eşi M.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.U. eşini bıçakladı. Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybetti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gözaltına alınan M.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)