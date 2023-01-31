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Kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki 6 araca çarptı.

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Kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı

Şirinevler Mahallesi Orhan Gazi Caddesi’nde ilerleyen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 78 AAY 732 plakalı cip, kontrolünü kaybetti.

Bir anda hızlanan cip, caddede park halindeki 4 otomobil ve 2 cipe çarptı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kazaya neden olan cip sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını belirleyen polis ekipleri, sürücüyü arama çalışması başlattı. (AA)

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