Kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı
Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki 6 araca çarptı.
Şirinevler Mahallesi Orhan Gazi Caddesi’nde ilerleyen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 78 AAY 732 plakalı cip, kontrolünü kaybetti.
Bir anda hızlanan cip, caddede park halindeki 4 otomobil ve 2 cipe çarptı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ARANIYOR
Kazaya neden olan cip sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını belirleyen polis ekipleri, sürücüyü arama çalışması başlattı. (AA)