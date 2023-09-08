Konya’da çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah üretip sattıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Konya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah üretimine yönelik olarak farklı adres ve iş yerlerine gerçekleştirdikleri operasyonlarla 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yasa dışı silah üretimi yapıldığı tespit edilen iş yerlerinde ve ikametlerde yapılan aramalarda; 28 ruhsatsız tabanca, 118 tabanca fişeği, 16 gümrük kaçağı cep telefonu, 94 gümrük kaçağı akıllı saat ve 685 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandı.