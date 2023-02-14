Koray Aydın’ın annesi için cenaze töreni
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın’ın hayatını kaybeden annesi Sebahat Aydın toprağa verildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın hayatını kaybeden annesi Sebahat Aydın için Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Akşener, deprem felaketinde yaşamını yitiren yakınlarını son yolculuğuna uğurlayan aileye de başsağlığı diledi.
Akşener, sosyal medya hesabından “Değerli dava arkadaşım, Siyasi İşler Başkanımız Koray Aydın'ın kıymetli annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadesini paylaştı.
Koray Aydın ise “Sevgili annem Sebahat Aydın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yüce Allah gani gani rahmet etsin. Ruhunu şad, mekânını cennet etsin. Mevla'm bize de sabır versin” şeklinde paylaşımda bulundu.