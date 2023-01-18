Kreşteki çocuğu darbettiği iddia edilen 2 görevliye dava

Zeytinburnu'ndaki bir kreşte 23 aylık bir çocuğu darbettikleri iddiasıyla görev yapan 2 kadın sanık hakkında "kasten yaralama" suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şikayetçi S.A’nin 23 aylık kızını Zeytinburnu’ndaki bir kreşe gönderdiği, annenin kızının kreşten geldiğinde bacaklarında morluklar olduğunu gördüğü ve bu nedenle kreş görevlileri hakkında 21 Eylül 2022’de şikayetçi olduğu belirtildi.

Kız çocuğundan alınan raporda, mağdurun hayati tehlike geçirmediği ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı aktarılan iddianamede, kreşe ait görüntülerin bilirkişiye teslim edildiği kaydedildi.

BİLİRKİŞİ DE TESPİT ETTİ

Bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede çocuğa kızar vaziyette olan görevli kadınlar E.Y.G. ve Y.C’nin, küçük kız çocuğunu ayaklarından tutarak salladıkları, yastık ile çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları, sonrasında çocuğu hızlıca sağa sola sallayarak, elini ayaklarını tuttukları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri, zorla ağzına emzik sokmaya çalıştıkları, çocuğun yüzünü ve bedenini komple devamlı örtmeye çalıştıkları tespit edildi.

Mağdur çocuğun annesi S.A. ifadesinde, “Ben kızımdaki darp izlerini fark etmemle olaydan haberdar oldum. Kızım o tarihlerde 23 aylıktı. Bunun üzerine kuruma müracaat ettim. Kurum tarafından yalnızca 28 Nisan tarihine ait görüntüler izletildi. Bu esnada, kızımın hırpalandığını görmekle çok üzüldüm ve ağladığımdan devamını getiremedim. Kurum yetkilileri önceki tarihli görüntülerin sistemde yüklü olduğunu ve istediğim zaman izleyebileceğimi, şeffaf olduklarını söylediler. Olayı şikayet konusu etmemem için beni ikna etmeye çalıştılar. Kızımı ücretsiz kabul etmeyi vaat ettiler. Bunu kabul etmedim ve kızımı o kurumdan aldım.” dediği iddianamede yer aldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, herhangi bir çocuğu darbetmediklerini söyleyerek suçlamaları reddetti.

Sanıklar E.Y.G. ve Y.C’nin mağdur çocuğun uyuması için üzerine bastırdıkları, üzerini ve yüzünü örttükleri, ellerini ile ayaklarına bastırdıkları değerlendirilen iddianamede, dava açılması için yeterli delilin elde edildiği bildirildi.

İddianamede, sanıklar hakkında “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye 11. Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (AA)