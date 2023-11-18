Küçük çocuğun çizdiği resimde skandal ortaya çıktı: Soruşturma başlatıldı

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir ilkokulda 6 yaşındaki bir öğrencinin okul müdür yardımcısının uygulandığı belirtilen şiddeti resimlerine yansıtması üzerine soruşturma başlatıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde oturan Seher Özçıtak Sütlaş, oğlunun öğrenim gördüğü Sakarya İlkokulu'nda 6 Ekim 2023 tarihinde şiddet olayı yaşandığını ileri sürdü.

Okulun 1-C sınıfında öğrenim gören 6 yaşındaki oğlu E.S.'nin yaşadığı şiddet olayını derste çizdiği resimlere yansıtması üzerine, olayının öğretmeni tarafından ortaya çıkarıldığını belirtti.

Anne Sütlaş change.org'de oğlunu 1,5 metre yükseğe kaldırarak yere attığı öne sürülen okul müdür yardımcısının görevden alınması için imza kampanyası başlattı, veliler de destek verdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sütlaş yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

-Milas Sakarya İlkokulu'nda 6 Ekim tarihinde yaşadığımız vahim, kabul edilemez olayla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum.

-Okulumuzda müdür yardımcısı görevi yapmakta olan M.S.G., 1-C sınıfı öğrencisi oğlumu teneffüs esnasında 1,5 metre yükseğe kaldırmak suretiyle yere fırlatarak darp etmiştir. Oğlumun bedeninde hasar oluşmasına sebep olmakla birlikte cinayete teşebbüs etmiştir.

-Oğluma bedenen ve ruhen vermiş olduğu hasar, yaşadığımız süreç, anne ve baba olarak tarif edilemez boyutta ve hayatımızın en kara günüdür.

-Konuyla ilgili hukuki süreç başlamıştır, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu şahıs hakkında ‘kamu görevlilerinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama’ suçundan soruşturma yürütmektedir.

ÖNCE AÇIĞA ALINDA SONRA GÖREVE İADE EDİLDİ

-Gerekli girişimleri yapmamız ve iki haftalık uğraşlarımız sonucu 19 Ekim Perşembe günü şahıs açığa alınmıştır.

-Ancak Milas İlçe Milli Eğitim tarafından ışık hızıyla yapılan soruşturma sonucu idari ceza verilerek şahıs 3 Kasım Cuma günü tekrar göreve başlamıştır. 6 yaşındaki kendini savunamayacak durumda bir çocuğa yapılan cinayete teşebbüsün karşılığı bu olmamalı. 6 Kasım itibariyle bu şahıs görevden alınana kadar, çocuğum ve çocuklarımızın güvenliği adına okul bahçesinde bekleyeceğim.

-Çocuklarımızın, öğretmenlik mesleğinin adını kirleten bu şahısla aynı ortamda bulunmaları, korku ve endişe dolu bu ortamda sağlıklı bir eğitim almaları mümkün değildir.

-Bu durum, çocuklarımızın o küçük temiz kalplerini ruhlarını zedeler, parçalar ve ruhen yıkıma uğratır.

-Bu vahim olayın kamuoyuna yansımaması adına, kurum yetkililerimizden üzerine düşeni yapmasını, şiddeti görmezden gelmemesini, görevden alınması hususunda desteklerini bekliyorum.

KAMPANYADA YER ALAN YAZI

Anne Sütlaş'ın change.org’da başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Milas Kaymakamlığı’nında etiketlendiği imza kampanyasında şöyle denildi:

-E.'nin Milas Sakarya İlkokulu Müdür Yardımcısı M.S.G. tarafından beton zemine fırlatılarak darp edilmesinden dakikalar sonra ağlayarak yaptığı şiddet anının resmi. Fiziksel yaralarımız geçti, ya ruhen aldığımız yara? 37 gün boyunca savaştım, hala savaşıyorum.

-Bu resim bana her gün ne için savaştığımı hatırlatıyor. E.'nin resimlerinde artık siyah renk hakim olduğu için savaşıyorum. Bir eğitimcinin 6 yaşında bir çocuğun ruhuna verdiği tamir edilemez zarar için savaşıyorum. Bu şiddet failiyle aynı ortamda eğitim almaya zorlandığı için savaşıyorum.

-Bu şiddet faalinin daha önce zarar verdiği çocuklar için, çocuklarımıza hala küfürler ettiği için, bundan sonra da zarar verebileceği çocuklarımız için savaşıyorum.

-Oğlum ve şiddete tanık olan arkadaşları, onunla her teneffüs saatinde karşılaştığında ‘seni polise vereceğiz’ dediği için ve onu her gördüklerinde, o şiddet anını tekrar hatırladıkları için savaşıyorum.

-Kurumlarımızdaki yetkililerin, şiddeti görmek istemeyen gözleri, duymak istemeyen kulakları, kalplerini harekete geçirmek için savaşıyorum.

-Geleceğimiz olan çocuklarımız ve bu işi severek yapan öğretmenlerimiz için, ağır da olsa işleyecek adaletimiz için savaşıyorum.

-Okulumuz ve çocuklarımız, öğretmenliğin adını kirleten bu şiddet failinden kurtulana ve görevden alınana kadar da savaşacağım.

-Çocuklarımız kadar güçlü olalım. Anne baba olarak çocuklarımızı korumak boynumuzun borcu, bu uğurda ilerleyelim. Türkiye bir hukuk devleti, inancımızı kaybetmeyelim.