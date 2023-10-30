Lastik değiştirirken araç çarptı: 2 ölü

Aksaray'da, emniyet şeridine çekilen bir aracın lastiği değiştirilirken meydana gelen kaza sonucunda sürücü Ömer Kocaöz (58) ve tamirci Emir Çelik (53) yaşamlarını yitirdi.

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Aksaray’da meydana gelen kaza, Niğde-Ankara otoyolunun 175. kilometresinde saat 09.30 sularında gerçekleşti. Ömer Kocaöz, aracının lastiğinin patlaması nedeniyle, 06 EKV 73 plakalı otomobilini emniyet şeridine çekti ve ardından lastik tamircisi Emir Çelik’i çağırdı. Ancak lastik değiştirme işlemi sürerken, 16 AJB 531 plakalı bir otomobil, sürücüsü Neylan Akalın yönetiminde, Kocaöz ve Çelik’e çarptı.

Kazada, Kocaöz ve Çelik hayatını kaybederken, Neylan Akalın ise yaralandı. Yaralı, Ortaköy Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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