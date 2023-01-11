Matbaadan kitap değil uyuşturucu çıktı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karatay ilçesinde bulunan bir matbaaya çok sayıda uyuşturucu zulalandığı bilgisine ulaştı. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler binlerce uyuşturucu hapa el koydu. Evlerinde yapılan aramada da uyuşturucu bulunan 2 kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müslüm EVCİ

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesinde bulunan bir matbaada yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğunu tespit etti. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler iş yerine operasyon yaptı.

İŞ YERİNDE BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde arama gerçekleştiren Narkotik ekipleri iş yerinin deposunda 108 kutu haline toplam 6 bin 48 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

OTURDUKLARI EVLERİ DE UYUŞTURUCU YUVASI ÇIKTI!

Narkotik ekipleri iş yerinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirilmesi üzerine şüpheli iş yeri sahibi Mustafa Akseki ve kardeşi Halil Akseki’nin ikametlerinde de arama yaptı. Uluırmak Mahallesi'ndeki iki ayrı ikamette yapılan aramalarda 171 adet uyuşturucu hap, bir miktar kokain, esrar ve bonzai ele geçirildi.

2 KARDEŞ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Haklarında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatılan Mustafa Akseki ve kardeşi Halil Akseki çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.