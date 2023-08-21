Mersin’de arama yapılan TIR’da 2 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu tırda 2 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı 115 paket sigara ele geçirildi.
Mersin’de arama yapılan TIR’da uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kara yoluyla kente uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Mersin gişeleri uygulama noktasında şüphelendikleri bir TIR’ı durdurdu.
TIR’da yapılan aramada, çekici kısmında gümrük kaçağı 115 paket sigaraya, dorsedeki soğutucuda da elektronik panelinin arkasına saklanmış 2 kilo 950 gram sentetik uyuşturucuya el koyuldu. İki şüpheli gözaltına alındı. (AA)