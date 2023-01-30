Mersin’de kaçak akaryakıt operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesi ve kent merkezinde yapılar çalışmalarda 5 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A ve R.S ile ilgili işlemler devam ediyor.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, kent genelinde ki sahte ve kaçak akaryakıt ticareti yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda yapılan yol kontrolünde S.A'nın idaresindeki kamyonet durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonette piyasa değeri 80 bin TL olan 4 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Kent merkezinde akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan fiziki ve teknik çalışmalarda ise R.S isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada, bin 450 litre karışımlı akaryakıt motorin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A ve R.S isimli zanlılarla ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlemler devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Kütahya'da 6 bin litre 'kaçak' akaryakıt ele geçirildi

İlginizi Çekebilir İzmir'de 150 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi