Meslektaşlarının enkazdan kurtardığı öğretmen yaşadığı dehşeti anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yaşadığı binanın yıkıntıları arasından kurtarılan tarih öğretmeni Bestami Sarcan, o anları anlattı.

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Nurdağı Şehit Şirin Diril Çok Programlı Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Sarcan, 4 katlı binanın enkazından öğretmen arkadaşlarının gayretleriyle yaklaşık 5 saat sonra kurtarıldı.

Deprem bölgesindeki müdahalenin ardından ailesi tarafından Kırşehir’e getirilen Sarcan’ın kolu ve ayağındaki yaralanmalar nedeniyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam ediliyor.

Bestami Sarcan, Nurdağı’ndaki binanın üçüncü katında şiddetli sarsıntıyla uyandığını, 5-6 saniye içinde de yıkılan binanın enkazı altında kaldığını söyledi.

Sarcan, üzerindeki moloz nedeniyle hareket edemez hale geldiğini belirtti.

SANTİMLERLE HAYATTA KALDIM

Çok kuvvetli sarsıntı yaşandığını, ayağa bile kalkamadığını dile getiren Sarcan, şunları aktardı:

“Doğrulmaya çalıştığımda yatağa moloz parçaları düşmeye başladı, elektrikler gitti. Doğrulup ayağa kalktığım anda 5-6 saniyede bina yıkıldı. Yıkıntıyla yüzüstü düştüm. Kafamın düştüğü yere 3-4 santimetrede sivri bir moloz parçası vardı. Az daha kafam aşağıya gitse alnımdan girecekmiş. Göğüs kafesimin 3-4 santimetre yanında da yine sivri bir moloz parçası vardı. Az daha sola düşsem o parça da göğüs kafesime girecekmiş. Santimlerle hayatta kaldım diyebilirim.”

“GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA GÜN AYDINLANMIŞTI”

Sarcan, yaklaşık 5 saat enkaz altında kaldığını ifade ederek, şunları anlattı:

“Bağırdım, çağırdım ama kimsenin kimseye yardım edecek hali yoktu. Apartmanın her yanından ‘Yardım edin’ sesleri geliyordu. Herkes kötü durumdaydı. Öğretmen arkadaşlarımın binası hasar görmüş ama yıkılmamış. Onlar beni aramaya gelmişler. İlk akıllarına bizim apartman gelmiş. Sabaha kadar enkazın etrafında bağırmışlar ama ben duyamadım. Sabah saat 8.00 gibi arkadaşlar sesimi duymuşlar. Sonra da birlikte çalışarak beni çıkarmışlar. Sonra beni araçlarının arkasına yatırıp tedavi için götürdüler.”

Bina enkazındayken her sarsıntıda molozların baskısının artmaya başladığını ifade eden Sarcan, “Gözümü açtığımda gün aydınlanmıştı. Sabah gün ışıdığında enkazın arasından ışık gelince yüzeye yakın olduğumu anladım. Gün ışıyınca daha fazla insanın kurtarmaya geleceğini düşündüm.” dedi. (AA)

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