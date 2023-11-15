Motosikletiyle dereye düşerek öldü
Kütahya'nın Gediz ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, dereye düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kütahya’da gerçekleşenk aza, Gediz-Murat Dağı Karayolu’nun 1. kilometresinde gerçekleşti. Gediz’den Murat Dağı istikametine seyir halinde olan Adnan Soylu (47) yönetimindeki motosiklet, İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarındaki köprüye yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek dereye uçtu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, sürücü Adnan Soylu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Soylu’nun cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. (DHA)