Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Şanlıurfa'da motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan inşaat işçisi Hüseyin Şahin (47), hayatını kaybetti.
Olay, dün sabah Sırrın Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Şahin, motosikletiyle işe giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Kanlar içerisinde yere yığılan Şahin’i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Şahin, gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Hüseyin Şahinin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.